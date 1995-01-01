Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate

Principales tokens de Ecosistema Arbitrum por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Arbitrum. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 57.86M
2
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0009
+0.03%
+0.05%
0.00%
$ 10.58B
$ 56.64K
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,884.08
+0.13%
-0.15%
-1.57%
$ 7.44B
$ 7.79
4
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 63,756
+0.01%
-0.00%
-1.54%
$ 6.19B
$ 261.22M
5
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.717
+0.08%
+3.45%
+6.47%
$ 5.73B
$ 113.37K
6
sUSDS
sUSDS
SUSDS
$ 1.11
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 4.76B
$ 457.21K
7
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,888.05
+0.17%
+0.01%
-1.16%
$ 4.53B
--
8
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
+0.01%
-0.02%
-0.01%
$ 4.49B
$ 5.07M
9
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999082
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 4.06B
$ 66.56M
10
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,074.76
0.00%
+0.77%
-0.32%
$ 3.39B
$ 0.01
11
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999751
-0.01%
0.00%
+0.02%
$ 2.81B
$ 125.84M
12
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 2.74B
--
13
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.779
-0.26%
-5.70%
-7.12%
$ 2.35B
$ 147.58K
14
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 806.27K
15
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.47B
$ 6.46M
16
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 90.23
+0.45%
+1.47%
+1.64%
$ 1.39B
$ 1.68K
17
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002851
+0.07%
-0.80%
+0.04%
$ 1.18B
$ 59.68B
18
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.07B
$ 846.51K
19
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 1.98
+0.40%
+1.77%
+3.52%
$ 994.81M
$ 61.94K
20
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 65,826
0.00%
--
+0.47%
$ 918.67M
$ 1.20
21
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,027.27
+0.06%
+0.01%
-1.30%
$ 869.31M
$ 26.49K
22
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08939
-0.30%
-1.15%
-3.01%
$ 834.11M
$ 2.65M
23
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,207.35
+0.01%
+0.01%
-1.21%
$ 707.18M
$ 612.24K
24
GHO
GHO
GHO
$ 0.998412
0.00%
0.00%
+0.08%
$ 697.89M
$ 10.90M
25
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998569
0.00%
0.00%
0.00%
$ 550.71M
$ 1.58M
26
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 63,445
0.00%
-0.00%
-2.03%
$ 536.45M
$ 7.69K
27
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.457
+0.27%
+1.11%
+3.83%
$ 514.78M
$ 314.07K
28
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07953
+0.20%
-0.41%
-0.35%
$ 499.03M
$ 1.35M
29
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9971
+0.04%
+0.02%
+0.10%
$ 493.18M
$ 5.49K
30
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,504
-0.06%
-0.00%
-1.68%
$ 413.13M
$ 11.02K
31
Curve
Curve
CRV
$ 0.2742
+2.84%
+3.42%
+30.46%
$ 412.55M
$ 6.82M
32
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 354.31M
$ 2.21M
33
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,147.62
+0.03%
+0.01%
-1.17%
$ 353.17M
$ 5.73M
34
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.998
-0.01%
-0.02%
-0.03%
$ 336.84M
$ 51.75K
35
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.378
+0.58%
-3.24%
+3.30%
$ 333.68M
$ 4.35M
36
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.8486
-0.14%
-0.77%
+8.90%
$ 291.01M
$ 332.59K
37
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,723
0.00%
-0.00%
-1.63%
$ 289.79M
$ 19.00M
38
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 2,011.1
+0.01%
+0.01%
-1.19%
$ 285.89M
$ 11.73K
39
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.78
+0.05%
-0.00%
-0.11%
$ 280.53M
$ 212.03K
40
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 104.4
-0.01%
+0.13%
-2.18%
$ 275.64M
$ 533.78
41
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.2902
-0.48%
-2.05%
-1.29%
$ 245.18M
$ 286.28K
42
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.348
+0.45%
-0.07%
-2.53%
$ 230.51M
$ 237.18K
43
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998894
+0.01%
0.00%
+0.01%
$ 215.40M
$ 8.64M
44
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999237
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 214.12M
$ 6.52M
45
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002346
+1.34%
-1.96%
-16.29%
$ 206.70M
$ 169.64B
46
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,731
+0.01%
+0.00%
-0.99%
$ 190.18M
$ 221.31
47
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.095
0.00%
0.00%
+0.18%
$ 181.35M
$ 950.43K
48
USDai
USDai
USDAI
$ 0.998832
0.00%
0.00%
0.00%
$ 174.11M
$ 3.15M
49
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.77
+3.01%
+4.68%
+17.27%
$ 171.22M
$ 59.47K
50
$ 775.35
-0.01%
-0.29%
+0.01%
$ 167.76M
$ 72.28

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Arbitrum y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Arbitrum representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 436 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $160.05B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Arbitrum con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Arbitrum rastreados en MEXC, ARW ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 87.13% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Arbitrum están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 436 tokens de Ecosistema Arbitrum, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDC, USDS, WBTC se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Arbitrum. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Arbitrum?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Arbitrum es de aproximadamente $160.05B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Arbitrum, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.