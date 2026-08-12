Precio de Mirror Protocol hoy

El precio actual de Mirror Protocol (MIR) hoy es $ 0.00311904, con una variación del 1.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MIR a USD es $ 0.00311904 por MIR.

Mirror Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 242,491, con un suministro circulante de 77.74M MIR. Durante las últimas 24 horas, MIR cotiza entre $ 0.00308894 (bajo) y $ 0.00329431 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 12.9, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00228196.

En el corto plazo, MIR experimentó un cambio de +0.12% en la última hora y de +7.83% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 743.11.

Información del mercado de Mirror Protocol (MIR)

Cap de mercado $ 242.49K$ 242.49K $ 242.49K Volumen (24H) $ 743.11$ 743.11 $ 743.11 Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Suministro de Circulación 77.74M 77.74M 77.74M Suministro total 370,575,000.0 370,575,000.0 370,575,000.0

La capitalización de mercado actual de Mirror Protocol es de $ 242.49K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 743.11. El suministro circulante de MIR es de 77.74M, con un suministro total de 370575000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.16M.