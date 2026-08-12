Precio de MEMIPEDE hoy

El precio actual de MEMIPEDE (MEMIPEDE) hoy es $ 0, con una variación del 3.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MEMIPEDE a USD es $ 0 por MEMIPEDE.

MEMIPEDE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 144,957, con un suministro circulante de 999.97M MEMIPEDE. Durante las últimas 24 horas, MEMIPEDE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MEMIPEDE experimentó un cambio de -3.28% en la última hora y de -19.31% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 37.07K.

Información del mercado de MEMIPEDE (MEMIPEDE)

Cap de mercado $ 144.96K$ 144.96K $ 144.96K Volumen (24H) $ 37.07K$ 37.07K $ 37.07K Cap. de mercado totalmente diluida $ 144.96K$ 144.96K $ 144.96K Suministro de Circulación 999.97M 999.97M 999.97M Suministro total 999,968,048.992778 999,968,048.992778 999,968,048.992778

La capitalización de mercado actual de MEMIPEDE es de $ 144.96K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 37.07K. El suministro circulante de MEMIPEDE es de 999.97M, con un suministro total de 999968048.992778. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 144.96K.