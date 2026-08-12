Precio de TradingRazor hoy

El precio actual de TradingRazor (RAZOR) hoy es € 0.0074, con una variación del 64.44% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RAZOR a EUR es € 0.0074 por RAZOR.

TradingRazor actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- RAZOR. Durante las últimas 24 horas, RAZOR cotiza entre € 0.00424 (bajo) y € 0.01564 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, RAZOR experimentó un cambio de -7.50% en la última hora y de -61.98% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 1.04M.

Información del mercado de TradingRazor (RAZOR)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 1.04M€ 1.04M € 1.04M Cap. de mercado totalmente diluida € 1.48M€ 1.48M € 1.48M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de TradingRazor es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 1.04M. El suministro circulante de RAZOR es de --, con un suministro total de 200000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 1.48M.