Precio de HyperFly hoy

El precio actual de HyperFly (FLY) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FLY a USD es $ 0 por FLY.

HyperFly actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,866.33, con un suministro circulante de 1.10B FLY. Durante las últimas 24 horas, FLY cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02706564, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FLY experimentó un cambio de -- en la última hora y de -18.18% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de HyperFly (FLY)

Cap de mercado $ 9.87K$ 9.87K $ 9.87K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.79K$ 10.79K $ 10.79K Suministro de Circulación 1.10B 1.10B 1.10B Suministro total 1,199,833,778.0 1,199,833,778.0 1,199,833,778.0

La capitalización de mercado actual de HyperFly es de $ 9.87K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FLY es de 1.10B, con un suministro total de 1199833778.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.79K.