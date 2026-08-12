Precio de HeavyPulp hoy

El precio actual de HeavyPulp (HEAVYPULP) hoy es $ 0.00117556, con una variación del 18.41% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HEAVYPULP a USD es $ 0.00117556 por HEAVYPULP.

HeavyPulp actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,175,272, con un suministro circulante de 999.74M HEAVYPULP. Durante las últimas 24 horas, HEAVYPULP cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0.00125419 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00512606, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HEAVYPULP experimentó un cambio de -5.76% en la última hora y de -12.28% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 64.09K.

Información del mercado de HeavyPulp (HEAVYPULP)

Cap de mercado $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Volumen (24H) $ 64.09K$ 64.09K $ 64.09K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Suministro de Circulación 999.74M 999.74M 999.74M Suministro total 999,743,815.433085 999,743,815.433085 999,743,815.433085

La capitalización de mercado actual de HeavyPulp es de $ 1.18M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 64.09K. El suministro circulante de HEAVYPULP es de 999.74M, con un suministro total de 999743815.433085. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.18M.