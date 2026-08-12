Precio de Greyhound hoy

El precio actual de Greyhound (GH) hoy es $ 0, con una variación del 1.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GH a USD es $ 0 por GH.

Greyhound actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 73,992, con un suministro circulante de 999.99M GH. Durante las últimas 24 horas, GH cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01164639, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GH experimentó un cambio de +0.21% en la última hora y de +8.47% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Greyhound (GH)

Cap de mercado $ 73.99K$ 73.99K $ 73.99K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 73.99K$ 73.99K $ 73.99K Suministro de Circulación 999.99M 999.99M 999.99M Suministro total 999,992,297.186454 999,992,297.186454 999,992,297.186454

La capitalización de mercado actual de Greyhound es de $ 73.99K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GH es de 999.99M, con un suministro total de 999992297.186454. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 73.99K.