Precio de Galapagos Token hoy

El precio actual de Galapagos Token (0.000001) hoy es $ 0, con una variación del 0.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de 0.000001 a USD es $ 0 por 0.000001.

Galapagos Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 47,638, con un suministro circulante de 999.91M 0.000001. Durante las últimas 24 horas, 0.000001 cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, 0.000001 experimentó un cambio de -0.17% en la última hora y de +0.29% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Galapagos Token (0.000001)

Cap de mercado $ 47.64K$ 47.64K $ 47.64K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 47.64K$ 47.64K $ 47.64K Suministro de Circulación 999.91M 999.91M 999.91M Suministro total 999,910,608.186721 999,910,608.186721 999,910,608.186721

La capitalización de mercado actual de Galapagos Token es de $ 47.64K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de 0.000001 es de 999.91M, con un suministro total de 999910608.186721. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 47.64K.