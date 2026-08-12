Precio de ShotsAI hoy

El precio actual de ShotsAI (SHOT) hoy es € 0.0001078, con una variación del 10.57% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SHOT a EUR es € 0.0001078 por SHOT.

ShotsAI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- SHOT. Durante las últimas 24 horas, SHOT cotiza entre € 0.0001 (bajo) y € 0.0001686 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, SHOT experimentó un cambio de -0.37% en la última hora y de -64.18% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 572.86K.

Información del mercado de ShotsAI (SHOT)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 572.86K€ 572.86K € 572.86K Cap. de mercado totalmente diluida € 107.80K€ 107.80K € 107.80K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de ShotsAI es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 572.86K. El suministro circulante de SHOT es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 107.80K.