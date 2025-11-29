El precio actual de BluWhale AI hoy es 0.00743 USD. La capitalización de mercado de BLUAI es -- USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de BLUAI a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más!El precio actual de BluWhale AI hoy es 0.00743 USD. La capitalización de mercado de BLUAI es -- USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de BLUAI a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más!
El precio actual de BluWhale AI (BLUAI) hoy es $ 0.00743, con una variación del 2.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BLUAI a USD es $ 0.00743 por BLUAI.
BluWhale AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- BLUAI. Durante las últimas 24 horas, BLUAI cotiza entre $ 0.007114 (bajo) y $ 0.007839 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.
En el corto plazo, BLUAI experimentó un cambio de +0.66% en la última hora y de -9.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 240.56K.
Información del mercado de BluWhale AI (BLUAI)
--
----
$ 240.56K
$ 240.56K$ 240.56K
$ 74.30M
$ 74.30M$ 74.30M
--
----
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
SUI
La capitalización de mercado actual de BluWhale AI es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 240.56K. El suministro circulante de BLUAI es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 74.30M.
Historial de precios de BluWhale AI USD
Rango de precios en 24 horas:
$ 0.007114
$ 0.007114$ 0.007114
24H Mín
$ 0.007839
$ 0.007839$ 0.007839
24H Máx
$ 0.007114
$ 0.007114$ 0.007114
$ 0.007839
$ 0.007839$ 0.007839
--
----
--
----
+0.66%
-2.13%
-9.04%
-9.04%
Historial de precios de BluWhale AI (BLUAI) en USD
Siga los cambios de precios de BluWhale AI para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
Período
Cambio (USD)
Cambio (%)
Hoy
$ -0.00016228
-2.13%
30 Días
$ -0.01294
-63.53%
60 Días
$ +0.00243
+48.60%
90 Días
$ +0.00243
+48.60%
Cambio de precio de BluWhale AI hoy
Hoy, BLUAI registró un cambio de $ -0.00016228 (-2.13%), reflejando su última actividad en el mercado.
Cambio de precio de BluWhale AI en 30 días
En los últimos 30 días, el precio cambió $ -0.01294 (-63.53%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Cambio de precio de BluWhale AI en 60 días
Ampliando la vista a 60 días, BLUAI experimentó un cambio de $ +0.00243 (+48.60%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Cambio de precio de BluWhale AI en 90 días
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ +0.00243 (+48.60%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de BluWhale AI (BLUAI)?
Información basada en IA que analiza los últimos movimientos del precio de BluWhale AI, las tendencias del volumen de trading y los indicadores de sentimiento del mercado, que brindan actualizaciones en tiempo real para identificar oportunidades de trading y respaldar la toma de decisiones informadas.
¿Qué factores influyen en los precios de BluWhale AI?
El precio de BluWhale AI (BLUAI) está influenciado por: el sentimiento del mercado hacia los tokens de IA, las tendencias generales del mercado de criptomonedas, los movimientos en el precio de Bitcoin, el volumen y la liquidez de operaciones, las actualizaciones sobre el desarrollo del proyecto, noticias sobre asociaciones y adopción, cambios regulatorios que afectan los sectores de criptomonedas e IA, transacciones realizadas por grandes inversores, la repercusión en las redes sociales y las condiciones económicas más amplias que afectan a los activos de riesgo.
Predicción de precios para BluWhale AI
Predicción del precio de BluWhale AI (BLUAI) para 2030 (en 5 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de BLUAI en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de BluWhale AI (BLUAI) para 2040 (en 15 años)
Para 2040, el precio de BluWhale AI podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.
Herramientas MEXC Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones. ¿Quieres saber qué precio alcanzará BluWhale AI en 2025-2026? Visita nuestra página de Predicción de Precios para conocer las predicciones de precios de BLUAI para los años 2025-2026 haciendo clic en Predicción de precios de BluWhale AI.
Cómo comprar e invertir BluWhale AI
¿Listo para empezar con BluWhale AI? Comprar BLUAI es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar BluWhale AI. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de BluWhale AI (BLUAI).
Paso 1
Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC
Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4
Elige tus tokens
Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5
Completa tu compra
Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará BluWhale AI instantáneamente en tu billetera.
¿Qué puedes hacer con BluWhale AI?
Poseer BluWhale AI te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin
Explora el mercado spot de MEXC
Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.
Trading de futuros
Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.
MEXC Launchpool
Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.
Premercado MEXC
Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.
Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC
Comprar BluWhale AI (BLUAI) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.
BluWhale es la capa de inteligencia de Web3 que impulsa aplicaciones inteligentes, agentes de inteligencia artificial (IA) y modelos a través de la orquestación de recursos, aprovechando un protocolo de contexto de modelos para escalados on-chain. En los últimos años, BluWhale ha expandido su red de IA (un mercado de dos lados) hasta alcanzar 4,780 cuentas empresariales y más de 3,500,000 billeteras únicas, además de haber procesado más de 800 millones de billeteras en una estructura gráfica universal a lo largo de 37 cadenas. Aunque Graph, OriginTrail y MindNetwork diseñaron infraestructuras similares, su escalabilidad para IA está muy limitada por la cantidad y la velocidad de los nodos que los subgrafos pueden crear y operar.
BluWhale es la capa de inteligencia de Web3 que impulsa aplicaciones inteligentes, agentes de inteligencia artificial (IA) y modelos a través de la orquestación de recursos, aprovechando un protocolo de contexto de modelos para escalados on-chain. En los últimos años, BluWhale ha expandido su red de IA (un mercado de dos lados) hasta alcanzar 4,780 cuentas empresariales y más de 3,500,000 billeteras únicas, además de haber procesado más de 800 millones de billeteras en una estructura gráfica universal a lo largo de 37 cadenas. Aunque Graph, OriginTrail y MindNetwork diseñaron infraestructuras similares, su escalabilidad para IA está muy limitada por la cantidad y la velocidad de los nodos que los subgrafos pueden crear y operar.
BluWhale AI Recurso
Para conocer BluWhale AI más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre BluWhale AI
¿Cuánto costará 1 BluWhale AI en 2030?
Si BluWhale AI crece a una tasa anual del 5%, su valor estimado podría alcanzar alrededor de $-- en 2026, $-- en 2030, $-- en 2035, y $-- en 2040. Estas cifras ilustran un escenario de crecimiento compuesto constante, aunque el precio futuro real dependerá de la adopción del mercado, los desarrollos regulatorios y las condiciones macroeconómicas. Puedes ver la tabla de proyección completa a continuación para obtener un desglose detallado año por año del precio potencial de BluWhale AI y el ROI estimado.
¿Cuánto cuesta BluWhale AI hoy?
El precio de hoy de BluWhale AI es $ 0.00743. Consulta nuestra sección de Historial de precios para conocer la evolución de hoy, los últimos 30 días, 60 días y 90 días.
¿Sigue siendo BluWhale AI una buena inversión?
BluWhale AI sigue siendo una criptomoneda operada activamente con una participación continua en el mercado y el desarrollo del ecosistema. Sin embargo, las inversiones en criptomonedas, como invertir en BLUAI son inherentemente volátiles y deben alinearse con tu tolerancia personal al riesgo. Siempre realiza una investigación independiente (DYOR) y considera las condiciones del mercado antes de tomar decisiones financieras e inversiones.
¿Cuál es el volumen de trading diario de BluWhale AI?
Se ha operado BluWhale AI por un valor de $ 240.56K en MEXC en las últimas 24 horas.
¿Cuál es el precio actual de BluWhale AI?
El precio en directo de BLUAI se actualiza en tiempo real en función de la actividad de trading mundial en los principales exchanges, incluyendo MEXC. El precio del par fluctúa continuamente debido a cambios en la liquidez, volumen de trading y sentimiento general. Para ver el último precio de BluWhale AI con respecto a tu moneda preferida, visita el precio de BLUAI para más información.
¿Qué factores influyen en el precio de BluWhale AI?
El precio de BLUAI está influenciado por varios factores clave, incluido el sentimiento general del mercado, el volumen de operaciones, los desarrollos tecnológicos y las tendencias de adopción de los usuarios. Las condiciones macroeconómicas más amplias, como los cambios en las tasas de interés, los ciclos de liquidez y las señales regulatorias, también juegan un papel importante en el movimiento de los precios.
Para mantenerte informado sobre los cambios del mercado en tiempo real y las actualizaciones del proyecto, visita MEXC News, para obtener los últimos análisis y conocimientos sobre criptomonedas.
¿Qué token tiene el mayor volumen de trading en MEXC?
A continuación se muestran los tokens más operados actualmente en MEXC por volumen de trading en 24 horas. Los precios y el rendimiento se actualizan continuamente en función de los datos del mercado en vivo.
Token más popular
Precio
Cambio
BTC
91,042.1
-1.43%
ETH
3,006.75
-2.17%
UCN
1,610.48
+0.19%
SOL
137.51
-2.89%
USDC
0.9996
-0.01%
¿Cómo puedo colocar una orden de stop-loss o take-profit con BLUAI en MEXC?
MEXC admite órdenes de stop-loss y take-profit para ayudar a gestionar el riesgo automáticamente.
1. Ve a la sección de trading de spot o futuros y selecciona el par BLUAI/USDT.
2. Elige “Stop-Limit” u “Orden de activación” en el menú de tipo de orden.
3. Establece tu precio de activación (el nivel que activa la orden) y tu precio de ejecución (el precio en el que se ejecutará).
4. Confirma los detalles de tu orden y envíala.
Tu orden de stop-loss se activará si el precio de BluWhale AI se mueve en contra de tu posición. Por otro lado, una orden de take-profit se ejecuta automáticamente cuando alcanza tu nivel de ganancias objetivo.
Para ver ejemplos y tutoriales detallados, visita la Guía de trading de spot en MEXC.
¿Subirá el precio de BluWhale AI este año?
El precio de BluWhale AI podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de BluWhale AI (BLUAI) para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-11-29 23:57:26 (UTC+8)
Actualizaciones importantes de la industria para BluWhale AI (BLUAI)
Tiempo (UTC+8)
Tipo
Información
11-29 00:20:15
Actualizaciones de la Industria
Algunas meme coins y monedas de IA establecidas muestran un rendimiento sobresaliente hoy, con SQD aumentando más del 78% en un solo día
11-28 17:13:10
Actualizaciones de la Industria
Solo 11 cadenas públicas generaron comisiones en cadena superiores a $100.000 en los últimos 7 días
11-28 15:09:57
Actualizaciones de la Industria
Índice de Miedo Cripto Rebota a 25, Mercado Permanece en "Miedo Extremo"
11-27 19:52:56
Actualizaciones de la Industria
Ranking de entradas/salidas de capital spot en 24h: Entrada neta de $473 millones en BTC, salida neta de $33,22 millones en ETH
11-27 17:01:21
Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto sube a 22, el sentimiento de "miedo extremo" continúa disminuyendo
11-27 14:34:40
Opiniones de Expertos
El CEO de Tether responde a la rebaja de calificación de USDT por S&P: La fragilidad del sistema antiguo está inquietando a quienes están en el poder
Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo.
Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.