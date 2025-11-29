Precio de BluWhale AI hoy

El precio actual de BluWhale AI (BLUAI) hoy es $ 0.00743, con una variación del 2.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BLUAI a USD es $ 0.00743 por BLUAI.

BluWhale AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- BLUAI. Durante las últimas 24 horas, BLUAI cotiza entre $ 0.007114 (bajo) y $ 0.007839 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, BLUAI experimentó un cambio de +0.66% en la última hora y de -9.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 240.56K.

Información del mercado de BluWhale AI (BLUAI)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 240.56K$ 240.56K $ 240.56K Cap. de mercado totalmente diluida $ 74.30M$ 74.30M $ 74.30M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública SUI

La capitalización de mercado actual de BluWhale AI es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 240.56K. El suministro circulante de BLUAI es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 74.30M.