Precio de Dale hoy

El precio actual de Dale (DALE) hoy es $ 0, con una variación del 0.32% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DALE a USD es $ 0 por DALE.

Dale actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,290.64, con un suministro circulante de 999.69M DALE. Durante las últimas 24 horas, DALE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00455105, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DALE experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.91% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Dale (DALE)

Cap de mercado $ 13.29K$ 13.29K $ 13.29K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.29K$ 13.29K $ 13.29K Suministro de Circulación 999.69M 999.69M 999.69M Suministro total 999,690,649.348755 999,690,649.348755 999,690,649.348755

La capitalización de mercado actual de Dale es de $ 13.29K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DALE es de 999.69M, con un suministro total de 999690649.348755. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.29K.