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Principales tokens de Sui Meme por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Sui Meme. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.6
0.00%
-4.48%
-6.66%
$ 2.35B
$ 145.73K
2
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.079
-0.02%
-2.10%
-0.20%
$ 74.09M
$ 18.10K
3
WINK
WINK
WIN
$ 0.0000315
-0.16%
-0.19%
+5.59%
$ 31.53M
$ 1.71B
4
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.01823
+0.66%
-1.93%
-0.05%
$ 12.23M
$ 3.02M
5
Lofi
Lofi
LOFI
$ 0.004091
0.00%
-8.85%
+12.61%
$ 4.09M
$ 606.08K
6
Sudeng
Sudeng
HIPPO
$ 0.0001258
-0.08%
-2.14%
-3.29%
$ 1.24M
$ 453.45M
7
BLUB
BLUB
BLUB
$ 1.916E-9
0.00%
-7.00%
+0.84%
$ 805.77K
--
8
MemeFi
MemeFi
MEMEFI
$ 6.196E-5
+1.61%
0.00%
-1.54%
$ 629.46K
--
9
AXOL
AXOL
AXOL
$ 0.00039208
-0.29%
-0.04%
-32.01%
$ 392.12K
$ 4.33K
10
Fud the Pug
Fud the Pug
FUD
$ 6.189E-9
-1.65%
-4.10%
-14.78%
$ 355.82K
--
11
MANIFEST
MANIFEST
MANIFEST
$ 0.00034648
-0.44%
+0.05%
+4.38%
$ 281.89K
$ 770.76
12
BRAT
BRAT
BRAT
$ 0.00013277
-0.26%
+0.00%
-6.08%
$ 132.77K
$ 78.97
13
Bull
Bull
BULL
$ 0.0001267
+0.16%
-4.01%
-12.01%
$ 126.79K
$ 428.72M
14
Toilet Dust
Toilet Dust
TOILET
$ 1.084E-5
-0.09%
-1.70%
+32.84%
$ 108.43K
--
15
Tardi
Tardi
TARDI
$ 0.00010166
-0.26%
-0.01%
-0.81%
$ 101.62K
$ 122.95
16
SUITRUMP
SUITRUMP
SUITRUMP
$ 1.001E-5
+0.10%
+1.60%
+1.73%
$ 93.89K
--
17
Suimon
Suimon
SUIMON
$ 7.083E-5
-0.01%
+2.60%
-0.13%
$ 70.82K
--
18
PIGU
PIGU
PIGU
$ 4.92592E-7
-0.02%
-1.90%
-1.83%
$ 49.25K
--
19
SKELETON
SKELETON
SKELSUI
$ 3.144E-5
0.00%
+2.20%
-6.98%
$ 31.44K
--
20
CULOSUI
CULOSUI
CULO
$ 2.691E-5
-0.04%
0.00%
+0.60%
$ 26.91K
--
21
PUGWIFHAT
PUGWIFHAT
PUGWIF
$ 2.6E-5
-0.04%
-1.70%
-1.10%
$ 26.00K
--
22
Super Suiyan
Super Suiyan
SUIYAN
$ 1.92E-6
-0.52%
+2.90%
-1.54%
$ 19.20K
--
23
Scuba Dog
Scuba Dog
SCUBA
$ 1.322E-5
0.00%
+5.40%
-0.23%
$ 13.22K
--
24
Suiba Inu
Suiba Inu
SUIB
$ 1.254E-5
0.00%
-3.70%
-4.20%
$ 12.54K
--
25
Liquor
Liquor
LIQ
$ 1.76706E-7
0.00%
-2.70%
-0.37%
$ 12.32K
--
26
suibeaver
suibeaver
DAM
$ 1.01E-6
0.00%
-4.30%
-3.81%
$ 10.10K
--
27
Capinfra
Capinfra
CAPINFRA
$ 0.09548
+0.07%
+0.53%
+0.31%
--
$ 747.99K
28
Cap
Cap
CAP
$ 0.05645
-5.24%
+15.04%
+72.81%
--
$ 8.49M
29
MIU
MIU
MIU
$ 0.00000000191
0.00%
+0.52%
-1.03%
--
$ 921.88B

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Sui Meme y por qué son populares?
Los tokens de Sui Meme representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 29 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $2.47B.
¿Cuál es el token de Sui Meme con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Sui Meme rastreados en MEXC, CAP ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 15.04% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Sui Meme están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 29 tokens de Sui Meme, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. UNI, ZEN, WIN se encuentra entre los tokens populares de Sui Meme. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Sui Meme?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Sui Meme es de aproximadamente $2.47B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Sui Meme, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.