Precio de Capinfra hoy

El precio actual de Capinfra (CAPINFRA) hoy es € 0.09529, con una variación del 1.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CAPINFRA a EUR es € 0.09529 por CAPINFRA.

Capinfra actualmente está en el puesto #3838 por capitalización de mercado en € 0.00, con un suministro circulante de 0.00 CAPINFRA. Durante las últimas 24 horas, CAPINFRA cotiza entre € 0.094 (bajo) y € 0.09626 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.585614058953344708, mientras que el mínimo histórico fue € 0.01403283323907988162.

En el corto plazo, CAPINFRA experimentó un cambio de -0.22% en la última hora y de +0.66% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 71.02K.

Información del mercado de Capinfra (CAPINFRA)

Puesto No.3838 Cap de mercado € 0.00€ 0.00 € 0.00 Volumen (24H) € 71.02K€ 71.02K € 71.02K Cap. de mercado totalmente diluida € 19.06M€ 19.06M € 19.06M Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Suministro total 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Capinfra es de € 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de € 71.02K. El suministro circulante de CAPINFRA es de 0.00, con un suministro total de 200000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 19.06M.