Precio de SUITRUMP hoy

El precio actual de SUITRUMP (SUITRUMP) hoy es $ 0, con una variación del 0.13% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SUITRUMP a USD es $ 0 por SUITRUMP.

SUITRUMP actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 93,221, con un suministro circulante de 9.38B SUITRUMP. Durante las últimas 24 horas, SUITRUMP cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00143351, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SUITRUMP experimentó un cambio de -0.03% en la última hora y de +0.43% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SUITRUMP (SUITRUMP)

Cap de mercado $ 93.22K$ 93.22K $ 93.22K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 93.22K$ 93.22K $ 93.22K Suministro de Circulación 9.38B 9.38B 9.38B Suministro total 9,378,886,815.41131 9,378,886,815.41131 9,378,886,815.41131

La capitalización de mercado actual de SUITRUMP es de $ 93.22K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SUITRUMP es de 9.38B, con un suministro total de 9378886815.41131. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 93.22K.