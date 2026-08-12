Precio de Tardi hoy

El precio actual de Tardi (TARDI) hoy es $ 0, con una variación del 0.47% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TARDI a USD es $ 0 por TARDI.

Tardi actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 100,799, con un suministro circulante de 1.00B TARDI. Durante las últimas 24 horas, TARDI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04357049, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TARDI experimentó un cambio de -0.95% en la última hora y de -1.46% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 23.32.

Información del mercado de Tardi (TARDI)

Cap de mercado $ 100.80K$ 100.80K $ 100.80K Volumen (24H) $ 23.32$ 23.32 $ 23.32 Cap. de mercado totalmente diluida $ 100.80K$ 100.80K $ 100.80K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Tardi es de $ 100.80K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 23.32. El suministro circulante de TARDI es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 100.80K.