Precio de BLUB hoy

El precio actual de BLUB (BLUB) hoy es $ 0, con una variación del 9.04% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BLUB a USD es $ 0 por BLUB.

BLUB actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 788,115, con un suministro circulante de 420.69T BLUB. Durante las últimas 24 horas, BLUB cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BLUB experimentó un cambio de -0.41% en la última hora y de +0.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BLUB (BLUB)

Cap de mercado $ 788.12K$ 788.12K $ 788.12K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 788.12K$ 788.12K $ 788.12K Suministro de Circulación 420.69T 420.69T 420.69T Suministro total 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de BLUB es de $ 788.12K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BLUB es de 420.69T, con un suministro total de 420690000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 788.12K.