Precio de SKELETON hoy

El precio actual de SKELETON (SKELSUI) hoy es --, con una variación del 14.95% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SKELSUI a USD es -- por SKELSUI.

SKELETON actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 30,842, con un suministro circulante de 1.00B SKELSUI. Durante las últimas 24 horas, SKELSUI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SKELSUI experimentó un cambio de -0.45% en la última hora y de -19.21% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SKELETON (SKELSUI)

Cap de mercado $ 30.84K$ 30.84K $ 30.84K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 30.84K$ 30.84K $ 30.84K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de SKELETON es de $ 30.84K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SKELSUI es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 30.84K.