Precio de Fud the Pug hoy

El precio actual de Fud the Pug (FUD) hoy es $ 0, con una variación del 4.17% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FUD a USD es $ 0 por FUD.

Fud the Pug actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 357,997, con un suministro circulante de 57.50T FUD. Durante las últimas 24 horas, FUD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FUD experimentó un cambio de -0.15% en la última hora y de -14.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Fud the Pug (FUD)

Cap de mercado $ 358.00K$ 358.00K $ 358.00K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 470.00K$ 470.00K $ 470.00K Suministro de Circulación 57.50T 57.50T 57.50T Suministro total 75,490,000,000,000.0 75,490,000,000,000.0 75,490,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Fud the Pug es de $ 358.00K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FUD es de 57.50T, con un suministro total de 75490000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 470.00K.