Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate

Principales tokens de Juegos de estrategia por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Juegos de estrategia. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.10678
+0.75%
-5.05%
+38.67%
$ 10.41M
$ 1.26M
2
Heroes of Mavia
Heroes of Mavia
MAVIA
$ 0.02956
-0.37%
-2.49%
+5.26%
$ 7.26M
$ 1.96M
3
Splintershards
Splintershards
SPS
$ 0.0033129
-0.35%
+0.05%
+10.52%
$ 4.40M
$ 22.46K
4
Raini
Raini
$RAINI
$ 0.00423439
0.00%
--
+1.07%
$ 2.06M
$ 48.48
5
PIXL
PIXL
PIXL
$ 0.0026676
-0.21%
+0.06%
-7.85%
$ 1.33M
$ 1.60K
6
WAGMI Games
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$ 5.0318E-7
+0.09%
+1.40%
-5.08%
$ 1.11M
--
7
BLOCKLORDS
BLOCKLORDS
LRDS
$ 0.01727307
-0.38%
-0.00%
-7.47%
$ 939.02K
$ 45.70K
8
Voxies
Voxies
VOXEL
$ 0.00283505
+0.04%
-0.03%
-6.60%
$ 850.52K
$ 61.15K
9
LORDS
LORDS
LORDS
$ 0.00208117
-1.15%
+0.04%
-2.18%
$ 624.34K
$ 64.61
10
Matchain
Matchain
MAT
$ 0.03672
-0.19%
-1.98%
+2.95%
$ 597.36K
$ 1.56M
11
Warped
Warped
WARPED
$ 6.264E-5
-0.02%
+0.20%
-2.63%
$ 578.58K
--
12
Dragon Coin
Dragon Coin
DGN
$ 0.00038657
-0.47%
+0.00%
+0.70%
$ 458.27K
$ 10.09K
13
My DeFi Pet
My DeFi Pet
DPET
$ 0.00389724
0.00%
--
0.00%
$ 195.76K
$ 131.63
14
Decimated
Decimated
DIO
$ 0.00034587
0.00%
-0.04%
-6.89%
$ 187.90K
$ 879.61
15
BNBOFLEGENDS
BNBOFLEGENDS
BOL
$ 0.00014957
0.00%
+0.02%
+0.84%
$ 136.49K
$ 28.93
16
Medieval Empires
Medieval Empires
MEE
$ 0.0001915
+0.05%
+0.21%
-0.21%
$ 107.30K
$ 40.54M
17
HDOKI
HDOKI
OKI
$ 2.499E-5
0.00%
+1.80%
-0.24%
$ 99.95K
--
18
FaraLand
FaraLand
FARA
$ 0.00194278
0.00%
--
0.00%
$ 84.71K
$ 1.62
19
Honeyland
Honeyland
HXD
$ 8.917E-5
-0.91%
-2.70%
+2.11%
$ 69.06K
--
20
SpartaDEX
SpartaDEX
SPARTA
$ 0.0014937
0.00%
--
0.00%
$ 59.33K
$ 1.07
21
League of Kingdoms
League of Kingdoms
LOKA
$ 0.0007097
0.00%
--
+5.98%
$ 47.56K
$ 1.20
22
Seascape Crowns
Seascape Crowns
CWS
$ 0.00525743
0.00%
+0.01%
-2.70%
$ 40.20K
$ 165.15
23
SkyNity SkyDust
SkyNity SkyDust
SDT
$ 0.00070646
0.00%
--
-0.62%
$ 27.37K
$ 5.94
24
Wild Forest Token
Wild Forest Token
WF
$ 0.00064725
+0.18%
-0.10%
-20.38%
$ 26.39K
$ 295.19
25
Wizardia
Wizardia
WZRD
$ 8.768E-5
-8.77%
-8.40%
-40.79%
$ 26.31K
--
26
Pankito
Pankito
PAN
$ 0.00042508
+0.01%
+0.01%
-0.07%
$ 25.50K
$ 3.99
27
SGC
SGC
SGC
$ 3.74E-6
+4.18%
+0.50%
-36.93%
$ 24.71K
--
28
Spellfire
Spellfire
SPELLFIRE
$ 3.842E-5
-1.44%
-2.00%
-30.26%
$ 24.59K
--
29
Legends of Elysium
Legends of Elysium
LOE
$ 0.00012789
0.00%
0.00%
-1.52%
$ 13.98K
$ 16.54
30
Utgard
Utgard
UTG
$ 3.23E-5
0.00%
-24.70%
-0.03%
$ 11.63K
--
31
COP
COP
COP
$ 0.0002981
-0.13%
0.00%
+3.58%
--
$ 188.02M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Juegos de estrategia y por qué son populares?
Los tokens de Juegos de estrategia representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 31 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $31.82M.
¿Cuál es el token de Juegos de estrategia con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Juegos de estrategia rastreados en MEXC, OKI ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 1.80% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Juegos de estrategia están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 31 tokens de Juegos de estrategia, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. ACE, MAVIA, SPS se encuentra entre los tokens populares de Juegos de estrategia. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Juegos de estrategia?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Juegos de estrategia es de aproximadamente $31.82M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Juegos de estrategia, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.