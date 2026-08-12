Precio de Honeyland hoy

El precio actual de Honeyland (HXD) hoy es $ 0, con una variación del 2.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HXD a USD es $ 0 por HXD.

Honeyland actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 69,367, con un suministro circulante de 536.51M HXD. Durante las últimas 24 horas, HXD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.344088, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HXD experimentó un cambio de +0.35% en la última hora y de +2.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Honeyland (HXD)

Cap de mercado $ 69.37K$ 69.37K $ 69.37K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 69.37K$ 69.37K $ 69.37K Suministro de Circulación 536.51M 536.51M 536.51M Suministro total 774,511,911.5061901 774,511,911.5061901 774,511,911.5061901

La capitalización de mercado actual de Honeyland es de $ 69.37K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HXD es de 536.51M, con un suministro total de 774511911.5061901. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 69.37K.