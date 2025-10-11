El precio en vivo de Dragon Coin hoy es de 0 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de $DGN en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de $DGN en MEXC ahora.El precio en vivo de Dragon Coin hoy es de 0 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de $DGN en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de $DGN en MEXC ahora.

Más información de $DGN

Info. de precios de $DGN

Whitepaper de $DGN

Sitio web oficial de $DGN

Tokenomía de $DGN

Pronóstico de precios de $DGN

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Logo de Dragon Coin

Precio de Dragon Coin ($DGN)

No listado

Precio en vivo de 1 $DGN en USD:

$0.00072095
$0.00072095$0.00072095
-20.10%1D
mexc
Estos datos del token provienen de terceros. MEXC actúa únicamente como agregador de información. ¡Explora otros tokens listados en el mercado Spot de MEXC!
USD
Gráfico de precios en vivo de Dragon Coin ($DGN)
Última actualización de la página: 2025-10-11 13:31:50 (UTC+8)

Información del precio (USD) de Dragon Coin ($DGN)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
24H Mín
$ 0
$ 0$ 0
24H Máx

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02061428
$ 0.02061428$ 0.02061428

$ 0
$ 0$ 0

+0.91%

-20.17%

-23.86%

-23.86%

El precio en tiempo real de Dragon Coin ($DGN) es de --. Durante las últimas 24 horas, $DGN se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de $DGN es de $ 0.02061428, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, $DGN ha cambiado en un +0.91% en la última hora, -20.17% en 24 horas y -23.86% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Dragon Coin ($DGN)

$ 719.72K
$ 719.72K$ 719.72K

--
----

$ 719.72K
$ 719.72K$ 719.72K

998.28M
998.28M 998.28M

998,284,731.0
998,284,731.0 998,284,731.0

La capitalización de mercado actual de Dragon Coin es de $ 719.72K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de $DGN es de 998.28M, con un suministro total de 998284731.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 719.72K.

Historial de precios de Dragon Coin ($DGN) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de Dragon Coin a USD fue de $ -0.000182255705357241.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Dragon Coin a USD fue de $ 0.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Dragon Coin a USD fue de $ 0.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Dragon Coin a USD fue de $ 0.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.000182255705357241-20.17%
30 Días$ 0-43.04%
60 Días$ 0-7.27%
90 Días$ 0--

Qué es Dragon Coin ($DGN)

Dragon Token is the native staking and governance token of Dungeon Chain, serving as the backbone of the ecosystem. Its primary roles include staking, where users stake Dragon Tokens to secure the network, enhance its functionality, and earn rewards in return; governance, granting token holders voting rights to influence key decisions such as game onboarding, protocol updates, and community-driven initiatives; and ecosystem growth, facilitating transactions, incentivizing developers, and promoting the creation of new interchain games. Dragon Token ensures a decentralized, fair, and community-driven ecosystem, fostering the evolution of blockchain-based gaming. It plays a crucial role in driving the growth of Dungeon Chain by empowering both developers and players to participate actively in the ecosystem's governance and success.

Dungeon Chain is a groundbreaking, permissioned blockchain designed specifically for interchain gaming. Launched as the first permissionless ICS (Interchain Security) chain, Dungeon Chain empowers developers and players to participate in a seamless gaming ecosystem that bridges multiple blockchains. By leveraging ICS technology, it ensures robust security, scalability, and interoperability across gaming projects. Dungeon Chain features an interchain gaming platform that allows games to interact across multiple blockchains, enabling shared assets, gameplay mechanics, and player data. It is permissioned yet inclusive, offering a streamlined, transparent process for developers to onboard games while maintaining quality and security. With high transaction throughput and low latency, it provides scalability for gamers, ensuring a smooth experience even during peak usage. Additionally, its developer-friendly ecosystem includes tools, SDKs, and documentation to facilitate the creation and integration of games into the platform. Dungeon Chain's vision is to redefine how games interact with blockchain technology by creating a secure, scalable, and specialized environment for interchain games, unlocking new possibilities for player ownership, collaboration, and innovation in gaming.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Dragon Coin($DGN)

Libro blanco
Sitio web oficial

Predicción del precio de Dragon Coin (USD)

¿Cuánto valdrá Dragon Coin ($DGN) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos Dragon Coin ($DGN) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre Dragon Coin.

¡Consulta la predicción del precio de Dragon Coin ahora!

$DGN a monedas locales

Tokenómica de Dragon Coin ($DGN)

Entender la tokenómica de Dragon Coin ($DGN) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de $DGN!

Preguntas relacionadas: Otras preguntas sobre Dragon Coin ($DGN)

¿Cuánto vale Dragon Coin ($DGN) hoy?
El precio en vivo de $DGN en USD es de 0 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de $DGN en USD?
El precio actual de $DGN en USD es de $ 0. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Dragon Coin?
La capitalización de mercado de $DGN es de $ 719.72K USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de $DGN?
El suministro circulante de $DGN es de 998.28M USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de $DGN?
$DGN alcanzó un precio ATH de 0.02061428 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de $DGN?
$DGN vio un precio ATL de 0 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de $DGN?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para $DGN es de -- USD.
¿$DGN subirá más este año?
El precio de $DGN podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de $DGN para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 13:31:50 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Dragon Coin ($DGN)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
10-10 18:12:00Actualizaciones de la Industria
Los tokens del sector de privacidad continúan en alza, ZEC sube más del 52% en 24 horas
10-09 22:09:00Actualizaciones de la Industria
La exposición a ETF de Bitcoin y derivados aumenta en $7.75 mil millones en una sola semana, el mayor incremento desde 2025
10-09 06:24:00Actualizaciones de la Industria
Los índices bursátiles estadounidenses caen en picado, las acciones cripto bajan en toda la línea, Bitcoin cae por debajo de los $122,000
10-09 00:05:00Actualizaciones de la Industria
Se reanudaron las retiradas de Bitcoin, con una salida neta de 12.344,33 BTC de CEX en las últimas 24 horas
10-08 11:51:08Actualizaciones de la Industria
Los tokens del Ecosistema BSC continúan aumentando, FORM sube más del 20% en 24h
10-08 03:05:00Actualizaciones de la Industria
$364 millones liquidados en todo el mercado en las últimas 24 horas, principalmente posiciones short

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.