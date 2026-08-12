Precio de COP hoy

El precio actual de COP (COP) hoy es € 0.0002978, con una variación del 0.20% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de COP a EUR es € 0.0002978 por COP.

COP actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- COP. Durante las últimas 24 horas, COP cotiza entre € 0.000296 (bajo) y € 0.0002988 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, COP experimentó un cambio de -0.04% en la última hora y de +3.61% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 56.17K.

Información del mercado de COP (COP)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 56.17K€ 56.17K € 56.17K Cap. de mercado totalmente diluida € 0.00€ 0.00 € 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública NONE

La capitalización de mercado actual de COP es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 56.17K. El suministro circulante de COP es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.