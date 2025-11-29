Precio de SGC hoy

El precio actual de SGC (SGC) hoy es $ 0.00055676, con una variación del 12.58% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SGC a USD es $ 0.00055676 por SGC.

SGC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,676,839, con un suministro circulante de 6.60B SGC. Durante las últimas 24 horas, SGC cotiza entre $ 0.00049432 (bajo) y $ 0.00057942 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00415112, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00017622.

En el corto plazo, SGC experimentó un cambio de +2.28% en la última hora y de +12.83% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SGC (SGC)

Cap de mercado $ 3.68M$ 3.68M $ 3.68M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.57M$ 5.57M $ 5.57M Suministro de Circulación 6.60B 6.60B 6.60B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de SGC es de $ 3.68M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SGC es de 6.60B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.57M.