VET

Vechain is a global leading blockchain platform for products and information.In the past two years, Vechain has accumulated great amount of experience in providing blockchain solutions to various industries including liquor, auto, luxury goods, retail, logistics, supply chain, etc. The vision of Vechain is to build a trust-free and distributed business ecosystem based on the Blockchain technology self-circulated and expanding.

NombreVET

PuestoNo.48

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado0.0005%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.07%

Suministro de circulación85,985,041,177

Suministro máx.86,712,634,466

Suministro total85,985,041,177

Tasa de circulación0.9916%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.27821609,2021-04-17

Precio más bajo0.00167765732958,2020-03-13

Blockchain públicaVET

