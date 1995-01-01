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Principales tokens de Ecosistema Ink por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Ink. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 56.90M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.689
-0.33%
+2.86%
+6.11%
$ 5.71B
$ 117.34K
3
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999007
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 4.06B
$ 64.72M
4
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 0.999813
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 3.49B
$ 285.55M
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,081.81
+0.80%
+1.57%
-0.37%
$ 3.41B
$ 0.02
6
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999754
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 2.81B
$ 125.66M
7
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,023.99
-0.29%
+0.01%
-1.24%
$ 867.91M
$ 26.09K
8
GHO
GHO
GHO
$ 0.998301
0.00%
0.00%
+0.08%
$ 697.82M
$ 10.91M
9
Kraken Wrapped BTC
Kraken Wrapped BTC
KBTC
$ 63,665
-0.27%
-0.00%
-1.72%
$ 460.20M
$ 367.05K
10
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,580
-0.19%
-0.00%
-1.44%
$ 413.58M
$ 11.02K
11
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,500
-0.14%
0.00%
-1.46%
$ 189.49M
$ 386.85
12
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.095
+0.09%
0.00%
+0.18%
$ 181.38M
$ 1.81M
13
$ 218.6
+0.01%
-0.24%
-0.64%
$ 142.86M
$ 365.32
14
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,369.99
+0.09%
+0.00%
+3.23%
$ 119.35M
$ 7.41M
15
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999659
+0.05%
0.00%
0.00%
$ 111.53M
$ 2.22M
16
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
$ 1,105.57
+0.08%
+0.00%
+0.21%
$ 94.95M
--
17
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,038.67
-0.25%
+0.01%
-1.10%
$ 86.67M
$ 28.68K
18
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,516
+0.39%
0.00%
-0.98%
$ 62.53M
$ 2.58
19
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
20
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.002
0.00%
+0.00%
+0.20%
$ 32.43M
$ 4.69M
21
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.303322
-0.27%
-0.03%
+4.33%
$ 16.26M
$ 137.07K
22
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001679
-0.71%
-0.59%
+16.67%
$ 12.71M
$ 47.98B
23
Sandisk Corporation xStock
Sandisk Corporation xStock
SNDKX
$ 1,300.93
0.00%
+0.04%
+4.81%
$ 11.58M
$ 34.73K
24
Bert
Bert
BERT
$ 0.009109
+0.30%
+3.28%
-0.87%
$ 8.82M
$ 7.35M
25
Superseed
Superseed
SUPR
$ 8.965E-5
0.00%
-0.20%
+1.32%
$ 896.47K
--
26
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.999008
0.00%
0.00%
0.00%
$ 794.16K
$ 536.82K
27
ANITA
ANITA
ANITA
$ 0.00062776
0.00%
+0.00%
-5.61%
$ 627.72K
$ 108.85
28
Energy Select Sector SPDR Fund xStock
Energy Select Sector SPDR Fund xStock
XLEX
$ 61.19
0.00%
--
+6.75%
$ 480.25K
$ 421.88
29
Eaton Corporation plc xStock
Eaton Corporation plc xStock
ETNX
$ 461.14
0.00%
--
+17.51%
$ 168.05K
$ 2.50K
30
Purple
Purple
PURPLE
$ 9.423E-5
0.00%
-0.40%
-10.18%
$ 94.20K
--
31
Bobina
Bobina
BOBINA
$ 0.00630825
0.00%
--
-1.91%
$ 63.08K
$ 302.57
32
Kraken
Kraken
KRAKEN
$ 5.32839E-7
0.00%
0.00%
-60.82%
$ 53.28K
--
33
Shroomy
Shroomy
SHROOMY
$ 3.123E-5
0.00%
-1.30%
-1.76%
$ 28.98K
--
34
WATCHDOGS
WATCHDOGS
WATCH
$ 1.368E-5
0.00%
-3.00%
+0.07%
$ 13.68K
--
35
CF Large Cap Index
CF Large Cap Index
LCAP
$ 5.283
0.00%
+0.46%
-1.57%
--
$ 1.89

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Ink y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Ink representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 35 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $97.90B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Ink con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Ink rastreados en MEXC, BERT ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 3.28% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Ink están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 35 tokens de Ecosistema Ink, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDC, LINK, USDT0 se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Ink. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Ink?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Ink es de aproximadamente $97.90B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Ink, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.