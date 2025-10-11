Información del precio (USD) de OpenUSDT (OUSDT)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.977021 $ 0.977021 $ 0.977021 24H Mín $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 24H Máx 24H Mín $ 0.977021$ 0.977021 $ 0.977021 24H Máx $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 Máximo Histórico $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Precio más bajo $ 0.977021$ 0.977021 $ 0.977021 Cambio de Precio (1H) -- Cambio de Precio (1D) +0.03% Cambio de Precio (7D) +0.06% Cambio de Precio (7D) +0.06%

El precio en tiempo real de OpenUSDT (OUSDT) es de $1.001. Durante las últimas 24 horas, OUSDT se ha operado entre un mínimo de $ 0.977021 y un máximo de $ 1.004, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de OUSDT es de $ 1.011, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.977021.

En términos de rendimiento a corto plazo, OUSDT ha cambiado en un -- en la última hora, +0.03% en 24 horas y +0.06% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de OpenUSDT (OUSDT)

Cap de mercado $ 5.10M$ 5.10M $ 5.10M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.91M$ 4.91M $ 4.91M Suministro de Circulación 5.10M 5.10M 5.10M Suministro total 4,906,742.876641 4,906,742.876641 4,906,742.876641

La capitalización de mercado actual de OpenUSDT es de $ 5.10M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de OUSDT es de 5.10M, con un suministro total de 4906742.876641. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.91M.