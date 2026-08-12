Precio de Eaton Corporation plc xStock hoy

El precio actual de Eaton Corporation plc xStock (ETNX) hoy es $ 461.14, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ETNX a USD es $ 461.14 por ETNX.

Eaton Corporation plc xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 168,052, con un suministro circulante de 364.43 ETNX. Durante las últimas 24 horas, ETNX cotiza entre $ 460.86 (bajo) y $ 461.18 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 461.18, mientras que el mínimo histórico fue $ 361.78.

En el corto plazo, ETNX experimentó un cambio de -- en la última hora y de +17.53% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.50K.

Información del mercado de Eaton Corporation plc xStock (ETNX)

Cap de mercado $ 168.05K$ 168.05K $ 168.05K Volumen (24H) $ 2.50K$ 2.50K $ 2.50K Cap. de mercado totalmente diluida $ 61.89M$ 61.89M $ 61.89M Suministro de Circulación 364.43 364.43 364.43 Suministro total 134,214.1615361297 134,214.1615361297 134,214.1615361297

La capitalización de mercado actual de Eaton Corporation plc xStock es de $ 168.05K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.50K. El suministro circulante de ETNX es de 364.43, con un suministro total de 134214.1615361297. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 61.89M.