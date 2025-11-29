Precio de Superseed hoy

El precio actual de Superseed (SUPR) hoy es --, con una variación del 3.39% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SUPR a USD es -- por SUPR.

Superseed actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 718,588, con un suministro circulante de 1.50B SUPR. Durante las últimas 24 horas, SUPR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00355003, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SUPR experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de +22.06% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Superseed (SUPR)

Cap de mercado $ 718.59K$ 718.59K $ 718.59K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.78M$ 4.78M $ 4.78M Suministro de Circulación 1.50B 1.50B 1.50B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

