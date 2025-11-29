Precio de Shroomy hoy

El precio actual de Shroomy (SHROOMY) hoy es $ 0.00004723, con una variación del 1.33% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SHROOMY a USD es $ 0.00004723 por SHROOMY.

Shroomy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 43,827, con un suministro circulante de 927.91M SHROOMY. Durante las últimas 24 horas, SHROOMY cotiza entre $ 0.00004718 (bajo) y $ 0.00004858 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00580516, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00004267.

En el corto plazo, SHROOMY experimentó un cambio de -0.64% en la última hora y de +9.68% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Shroomy (SHROOMY)

Cap de mercado $ 43.83K$ 43.83K $ 43.83K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 43.83K$ 43.83K $ 43.83K Suministro de Circulación 927.91M 927.91M 927.91M Suministro total 927,908,200.0 927,908,200.0 927,908,200.0

La capitalización de mercado actual de Shroomy es de $ 43.83K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SHROOMY es de 927.91M, con un suministro total de 927908200.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 43.83K.