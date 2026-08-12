Precio de Bobina hoy

El precio actual de Bobina (BOBINA) hoy es $ 0.00630825, con una variación del 1.11% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOBINA a USD es $ 0.00630825 por BOBINA.

Bobina actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 63,083, con un suministro circulante de 10.00M BOBINA. Durante las últimas 24 horas, BOBINA cotiza entre $ 0.00628363 (bajo) y $ 0.00640655 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01022839, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00454648.

En el corto plazo, BOBINA experimentó un cambio de -- en la última hora y de -2.24% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 302.57.

Información del mercado de Bobina (BOBINA)

Cap de mercado $ 63.08K$ 63.08K $ 63.08K Volumen (24H) $ 302.57$ 302.57 $ 302.57 Cap. de mercado totalmente diluida $ 63.08K$ 63.08K $ 63.08K Suministro de Circulación 10.00M 10.00M 10.00M Suministro total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Bobina es de $ 63.08K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 302.57. El suministro circulante de BOBINA es de 10.00M, con un suministro total de 10000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 63.08K.