Precio de ANITA hoy

El precio actual de ANITA (ANITA) hoy es $ 0, con una variación del 2.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ANITA a USD es $ 0 por ANITA.

ANITA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 624,303, con un suministro circulante de 999.92M ANITA. Durante las últimas 24 horas, ANITA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00881417, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ANITA experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de -3.92% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 143.24.

Información del mercado de ANITA (ANITA)

Cap de mercado $ 624.30K$ 624.30K $ 624.30K Volumen (24H) $ 143.24$ 143.24 $ 143.24 Cap. de mercado totalmente diluida $ 624.30K$ 624.30K $ 624.30K Suministro de Circulación 999.92M 999.92M 999.92M Suministro total 999,922,709.741 999,922,709.741 999,922,709.741

La capitalización de mercado actual de ANITA es de $ 624.30K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 143.24. El suministro circulante de ANITA es de 999.92M, con un suministro total de 999922709.741. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 624.30K.