Precio de Xion hoy

El precio actual de Xion (XION) hoy es $ 0.102109, con una variación del 2.45% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XION a USD es $ 0.102109 por XION.

Xion actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,471,579, con un suministro circulante de 92.68M XION. Durante las últimas 24 horas, XION cotiza entre $ 0.097104 (bajo) y $ 0.105101 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 6.83, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.080171.

En el corto plazo, XION experimentó un cambio de -0.33% en la última hora y de -3.39% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 33.52K.

Información del mercado de Xion (XION)

Cap de mercado $ 9.47M$ 9.47M $ 9.47M Volumen (24H) $ 33.52K$ 33.52K $ 33.52K Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.44M$ 20.44M $ 20.44M Suministro de Circulación 92.68M 92.68M 92.68M Suministro total 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Xion es de $ 9.47M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 33.52K. El suministro circulante de XION es de 92.68M, con un suministro total de 200000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.44M.