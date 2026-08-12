Precio de VERONA hoy

El precio actual de VERONA (VERONA) hoy es € 0.103, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VERONA a EUR es € 0.103 por VERONA.

VERONA actualmente está en el puesto #1044 por capitalización de mercado en € 7.30M, con un suministro circulante de 70.85M VERONA. Durante las últimas 24 horas, VERONA cotiza entre € 0.0998 (bajo) y € 0.1054 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 10.39482, mientras que el mínimo histórico fue € 0.078640158501543218.

En el corto plazo, VERONA experimentó un cambio de +0.88% en la última hora y de -2.74% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 9.54K.

Información del mercado de VERONA (VERONA)

Puesto No.1044 Cap de mercado € 7.30M€ 7.30M € 7.30M Volumen (24H) € 9.54K€ 9.54K € 9.54K Cap. de mercado totalmente diluida € 20.60M€ 20.60M € 20.60M Suministro de Circulación 70.85M 70.85M 70.85M Suministro máx. 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Suministro total 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Tasa de circulación 35.42% Blockchain pública XION

La capitalización de mercado actual de VERONA es de € 7.30M, con un volumen de trading en 24 horas de € 9.54K. El suministro circulante de VERONA es de 70.85M, con un suministro total de 200000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 20.60M.