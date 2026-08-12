Precio de VERONA(VERONA)
El precio actual de VERONA (VERONA) hoy es € 0.103, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VERONA a EUR es € 0.103 por VERONA.
VERONA actualmente está en el puesto #1044 por capitalización de mercado en € 7.30M, con un suministro circulante de 70.85M VERONA. Durante las últimas 24 horas, VERONA cotiza entre € 0.0998 (bajo) y € 0.1054 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 10.39482, mientras que el mínimo histórico fue € 0.078640158501543218.
En el corto plazo, VERONA experimentó un cambio de +0.88% en la última hora y de -2.74% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 9.54K.
No.1044
35.42%
XION
La capitalización de mercado actual de VERONA es de € 7.30M, con un volumen de trading en 24 horas de € 9.54K. El suministro circulante de VERONA es de 70.85M, con un suministro total de 200000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 20.60M.
+0.88%
0.00%
-2.74%
-2.74%
Siga los cambios de precios de VERONA para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ 0
|0.00%
|30 Días
|€ -0.0183
|-15.09%
|60 Días
|€ +0.053
|+106.00%
|90 Días
|€ +0.053
|+106.00%
Hoy, VERONA registró un cambio de € 0 (0.00%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.0183 (-15.09%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, VERONA experimentó un cambio de € +0.053 (+106.00%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.053 (+106.00%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de VERONA, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de VERONA: bajista, alcista 45% | bajista 55%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz dorada
|K > D
|El impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutral
|Ritmo normal, sin señales extremas.
|Grupo MA
|1‑2 Comprar
|20‑40% Venta
|La mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
|MACD
|Cruz de la muerte
|DIF < DEA
|Está surgiendo un impulso bajista.
|Grupo EMA
|1‑2 Comprar
|20‑40% Venta
|La mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
|BOLL (20,2)
|Medio < Precio ≤ Superior
|Entre la banda media y la superior
|Relativamente fuerte, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|Precio > R2
|Por encima de R2
|Más caro que el rango reciente de "más caro", en territorio alto.
**Estructura del mercado** En el período de 4 horas, el precio actual de XION_USDT se sitúa en 0,1214, un 3,23% por encima del nivel central de 0,1176, encontrándose en la mitad superior del sistema de pivotes. Tanto el grupo de medias móviles (MA) como el grupo de medias exponenciales (EMA) registran una distribución de compras en los niveles 1 y 2. El precio se mantiene por encima de las medias de corto plazo, aunque aún no ha logrado superar la resistencia R1 situada en 0,1186. La estructura muestra una combinación de una disposición alcista a corto plazo junto con una fase de oscilación a medio plazo. **Estado de la dinámica** El MACD presenta una divergencia escalonada con respecto a las señales de compra generadas por el conjunto de medias móviles. El RSI permanece dentro de un rango neutral, mientras que la falta de datos en KDJ y StochRSI impide confirmar la fuerza de la línea rápida. Por otro lado, el indicador de volatilidad BOLL muestra una situación incierta, lo que genera dudas sobre la concentración y estabilidad de la dinámica del mercado. **Niveles clave** En el extremo superior, la resistencia R1 ubicada en 0,1186 se encuentra a un -2,31% del precio actual; la resistencia R2 en 0,1195 está a un -1,56%. Ambos niveles conforman una banda de presión cercana. En el extremo inferior, el soporte central en 0,1176 representa un nivel de apoyo a un +3,23% del precio actual, mientras que el soporte S1 en 0,1167 se ubica a un +4,03%, constituyendo las principales zonas de observación para posibles correcciones.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de VERONA podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
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El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
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