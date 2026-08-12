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El precio actual de VERONA hoy es 0.103 EUR. La capitalización de mercado de VERONA es 7,297,905.636597294 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de VERONA a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de VERONA hoy es 0.103 EUR. La capitalización de mercado de VERONA es 7,297,905.636597294 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de VERONA a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de VERONA(VERONA)

Precio en vivo de 1 VERONA en EUR:

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€0€0
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EUR
Gráfico de precios en vivo de VERONA (VERONA)
Última actualización de la página: 2026-08-12 11:18:57 (UTC+8)

Precio de VERONA hoy

El precio actual de VERONA (VERONA) hoy es € 0.103, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VERONA a EUR es € 0.103 por VERONA.

VERONA actualmente está en el puesto #1044 por capitalización de mercado en € 7.30M, con un suministro circulante de 70.85M VERONA. Durante las últimas 24 horas, VERONA cotiza entre € 0.0998 (bajo) y € 0.1054 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 10.39482, mientras que el mínimo histórico fue € 0.078640158501543218.

En el corto plazo, VERONA experimentó un cambio de +0.88% en la última hora y de -2.74% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 9.54K.

Información del mercado de VERONA (VERONA)

No.1044

€ 7.30M
€ 7.30M€ 7.30M

€ 9.54K
€ 9.54K€ 9.54K

€ 20.60M
€ 20.60M€ 20.60M

70.85M
70.85M 70.85M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

35.42%

XION

La capitalización de mercado actual de VERONA es de € 7.30M, con un volumen de trading en 24 horas de € 9.54K. El suministro circulante de VERONA es de 70.85M, con un suministro total de 200000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 20.60M.

Historial de precios de VERONA EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.0998
€ 0.0998€ 0.0998
24H Mín
€ 0.1054
€ 0.1054€ 0.1054
24H Máx

€ 0.0998
€ 0.0998€ 0.0998

€ 0.1054
€ 0.1054€ 0.1054

€ 10.39482
€ 10.39482€ 10.39482

€ 0.078640158501543218
€ 0.078640158501543218€ 0.078640158501543218

+0.88%

0.00%

-2.74%

-2.74%

Historial de precios de VERONA (VERONA) en EUR

Siga los cambios de precios de VERONA para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ 00.00%
30 Días€ -0.0183-15.09%
60 Días€ +0.053+106.00%
90 Días€ +0.053+106.00%
Cambio de precio de VERONA hoy

Hoy, VERONA registró un cambio de € 0 (0.00%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de VERONA en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.0183 (-15.09%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de VERONA en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, VERONA experimentó un cambio de € +0.053 (+106.00%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de VERONA en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.053 (+106.00%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de VERONA (VERONA)?

Consulta la página Historial de precios de VERONA ahora.

Análisis de VERONA

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de VERONA, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de VERONA: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de VERONA: bajista, alcista 45% | bajista 55%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA1‑2 Comprar20‑40% VentaLa mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA1‑2 Comprar20‑40% VentaLa mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
BOLL (20,2)Medio < Precio ≤ SuperiorEntre la banda media y la superiorRelativamente fuerte, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivotePrecio > R2Por encima de R2Más caro que el rango reciente de "más caro", en territorio alto.

**Estructura del mercado** En el período de 4 horas, el precio actual de XION_USDT se sitúa en 0,1214, un 3,23% por encima del nivel central de 0,1176, encontrándose en la mitad superior del sistema de pivotes. Tanto el grupo de medias móviles (MA) como el grupo de medias exponenciales (EMA) registran una distribución de compras en los niveles 1 y 2. El precio se mantiene por encima de las medias de corto plazo, aunque aún no ha logrado superar la resistencia R1 situada en 0,1186. La estructura muestra una combinación de una disposición alcista a corto plazo junto con una fase de oscilación a medio plazo. **Estado de la dinámica** El MACD presenta una divergencia escalonada con respecto a las señales de compra generadas por el conjunto de medias móviles. El RSI permanece dentro de un rango neutral, mientras que la falta de datos en KDJ y StochRSI impide confirmar la fuerza de la línea rápida. Por otro lado, el indicador de volatilidad BOLL muestra una situación incierta, lo que genera dudas sobre la concentración y estabilidad de la dinámica del mercado. **Niveles clave** En el extremo superior, la resistencia R1 ubicada en 0,1186 se encuentra a un -2,31% del precio actual; la resistencia R2 en 0,1195 está a un -1,56%. Ambos niveles conforman una banda de presión cercana. En el extremo inferior, el soporte central en 0,1176 representa un nivel de apoyo a un +3,23% del precio actual, mientras que el soporte S1 en 0,1167 se ubica a un +4,03%, constituyendo las principales zonas de observación para posibles correcciones.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de VERONA?

Varios factores clave influyen en los precios de los tokens XION:

1. El sentimiento del mercado y las tendencias generales del ecosistema cripto.
2. El volumen de operaciones y la liquidez en los exchanges.
3. El progreso en el desarrollo del proyecto y las actualizaciones tecnológicas.
4. Los anuncios de alianzas estratégicas y el crecimiento del ecosistema.
5. La utilidad del token y su adopción dentro de la red XION.
6. Las dinámicas de oferta y demanda.
7. Las noticias regulatorias que afectan al espacio cripto.
8. El compromiso de la comunidad y la presencia en redes sociales.
9. La competencia con proyectos de blockchain similares.
10. Los factores macroeconómicos y el apetito por el riesgo de los inversores.

¿Por qué la gente quiere saber el precio de VERONA hoy?

La gente quiere conocer el precio de XION hoy por varias razones clave: tomar decisiones de trading informadas, realizar un seguimiento del rendimiento de la cartera, identificar oportunidades de compra/venta, evaluar las tendencias del mercado y gestionar el riesgo de inversión. Los datos de precios en tiempo real ayudan a los traders a planificar sus entradas y salidas de manera eficaz en el volátil mercado de criptomonedas.

Predicción de precios para VERONA

Predicción del precio de VERONA (VERONA) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de VERONA en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de VERONA (VERONA) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de VERONA podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará VERONA en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de VERONA para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de VERONA.

Cómo comprar e invertir VERONA en España

¿Listo para empezar con VERONA? Comprar VERONA es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar VERONA. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de VERONA (VERONA).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará VERONA instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar VERONA (VERONA)

¿Qué puedes hacer con VERONA?

Poseer VERONA te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar VERONA (VERONA) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es VERONA (VERONA)

Verona es la capa de inteligencia para AI, una red donde los hechos verificados sobre el mundo real son propiedad del usuario y pueden ser reutilizados por cualquier agent. AI está en todas partes, pero no es verdaderamente inteligente, porque no puede actuar sobre información verificada. El truth engine de Verona convierte datos de internet en hechos demostrables y los almacena en una red descentralizada para su reutilización. Así, un hecho verificado una sola vez puede utilizarse en cualquier lugar sin exponer los datos subyacentes. Marcas como Uber, Amazon y Nike, junto con millones de usuarios, ya utilizan este engine. Respaldado por Multicoin Capital, Circle, Spartan Group, etc. Ha recaudado 36 millones de USD.

VERONA Recurso

Para conocer VERONA más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial VERONA
Explorador de bloques

Categoría :

Base EcosystemBase NativeChain Abstraction

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre VERONA

Última actualización de la página: 2026-08-12 11:18:57 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para VERONA (VERONA)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre VERONA

VERONA USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de VERONA con apalancamiento. Explora el trading de futuros VERONAUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera VERONA (VERONA) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de VERONA en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
VERONA/USDT
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€0.08858€0.08858
-1.99%
93.22K (USDT)

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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