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Principales tokens de Ecosistema Abstract por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Abstract. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.718
+0.08%
+3.45%
+6.47%
$ 5.73B
$ 113.37K
2
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006416
+0.16%
-0.73%
+1.67%
$ 402.24M
$ 28.62M
3
Gate Wrapped BTC
Gate Wrapped BTC
GTBTC
$ 64,003
+0.09%
-0.00%
-1.55%
$ 221.55M
$ 81.09K
4
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999188
+0.02%
0.00%
-0.05%
$ 111.48M
$ 2.08M
5
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999764
-0.22%
+0.00%
-0.12%
$ 32.39M
$ 4.67M
6
Rekt
Rekt
REKTCOIN
$ 0.000000104
+0.39%
0.00%
-8.93%
$ 29.31M
$ 7.12B
7
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.305166
-0.09%
-0.02%
+7.13%
$ 16.35M
$ 134.95K
8
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.01939
-0.82%
-3.26%
+4.04%
$ 14.72M
$ 2.73M
9
Orderly Network
Orderly Network
ORDER
$ 0.0284
0.00%
-0.70%
-0.70%
$ 11.06M
$ 1.73M
10
Allo
Allo
RWA
$ 0.001188
-0.08%
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+4.92%
$ 2.15M
$ 44.46M
11
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
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--
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$ 1.28M
$ 10.00
12
Abster
Abster
ABSTER
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-0.01%
-0.67%
$ 1.23M
$ 3.45K
13
Froth
Froth
FROTH
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+1.08%
+0.01%
+2.27%
$ 952.55K
$ 1.47K
14
God The Dog
God The Dog
GOD
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$ 442.80K
$ 4.66K
15
Polly
Polly
POLLY
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$ 223.63K
$ 946.86
16
Bigcoin
Bigcoin
BIG
$ 0.02151674
-0.06%
-0.08%
-22.23%
$ 214.47K
$ 319.14
17
BORNE
BORNE
BORNE
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-0.02%
-0.00%
-7.70%
$ 197.86K
$ 177.12
18
Abstract Liquid Staked ETH
Abstract Liquid Staked ETH
ABSETH
$ 1,932.29
-0.08%
+0.01%
-2.51%
$ 169.20K
$ 113.50
19
RETSBA
RETSBA
RETSBA
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-0.17%
-0.03%
-24.77%
$ 131.75K
$ 526.92
20
LOL Land
LOL Land
LOL
$ 2.427E-5
0.00%
-0.30%
0.00%
$ 121.34K
--
21
KONA
KONA
KONA
$ 6.91
-0.14%
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+10.03%
$ 119.42K
$ 1.15K
22
Aborean
Aborean
ABX
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$ 4.32K
23
SMOL
SMOL
SMOL
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--
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$ 9.46
24
GRIND
GRIND
GRIND
$ 1.26E-6
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$ 97.71K
--
25
CHAD Token
CHAD Token
CHAD
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$ 93.74K
--
26
Noot Noot
Noot Noot
NOOT
$ 8.197E-5
+0.45%
+0.20%
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$ 81.96K
--
27
Absters Girl
Absters Girl
ABBY
$ 5.817E-5
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$ 57.87K
--
28
Chengu
Chengu
CHENGU
$ 4.705E-5
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+1.27%
$ 46.63K
--
29
UWU 69
UWU 69
UWU69
$ 4.229E-5
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-15.10%
-30.96%
$ 41.91K
--
30
gBLUE
gBLUE
GBLUE
$ 2.7
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$ 167.58
31
GALAXIS Token
GALAXIS Token
GALAXIS
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$ 37.69K
--
32
Plan Bee
Plan Bee
PLANB
$ 3.115E-5
+0.45%
+1.40%
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$ 30.84K
--
33
Thank You Abstract God
Thank You Abstract God
TYAG
$ 2.69E-5
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-1.90%
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$ 26.66K
--
34
Boost
Boost
BOOST
$ 3.563E-5
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+3.30%
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$ 22.03K
--
35
Gugo
Gugo
GUGO
$ 2.183E-5
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$ 21.61K
--
36
ABSCHAD
ABSCHAD
CHAD
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--
37
Peengu
Peengu
PEENGU
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-7.59%
$ 19.43K
--
38
Grow
Grow
$GROW
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--
39
We Will Huddle
We Will Huddle
HUDDLE
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$ 10.77K
--
40
Yup
Yup
YUP
$ 1.037E-5
0.00%
+0.90%
+0.39%
$ 10.27K
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Abstract y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Abstract representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 40 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $6.58B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Abstract con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Abstract rastreados en MEXC, LINK ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 3.45% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Abstract están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 40 tokens de Ecosistema Abstract, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. LINK, PENGU, GTBTC se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Abstract. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Abstract?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Abstract es de aproximadamente $6.58B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Abstract, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.