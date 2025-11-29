Precio de Plan Bee hoy

El precio actual de Plan Bee (PLANB) hoy es --, con una variación del 3.35% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PLANB a USD es -- por PLANB.

Plan Bee actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 60,082, con un suministro circulante de 990.20M PLANB. Durante las últimas 24 horas, PLANB cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PLANB experimentó un cambio de -0.42% en la última hora y de +4.27% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Plan Bee (PLANB)

Cap de mercado $ 60.08K$ 60.08K $ 60.08K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 60.08K$ 60.08K $ 60.08K Suministro de Circulación 990.20M 990.20M 990.20M Suministro total 990,197,555.5912089 990,197,555.5912089 990,197,555.5912089

La capitalización de mercado actual de Plan Bee es de $ 60.08K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PLANB es de 990.20M, con un suministro total de 990197555.5912089. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 60.08K.