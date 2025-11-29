Precio de ABSCHAD hoy

El precio actual de ABSCHAD (CHAD) hoy es $ 0.00001673, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CHAD a USD es $ 0.00001673 por CHAD.

ABSCHAD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 16,593.96, con un suministro circulante de 992.05M CHAD. Durante las últimas 24 horas, CHAD cotiza entre $ 0.00001673 (bajo) y $ 0.00001673 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00077096, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0000162.

En el corto plazo, CHAD experimentó un cambio de -- en la última hora y de -20.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ABSCHAD (CHAD)

Cap de mercado $ 16.59K$ 16.59K $ 16.59K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 16.59K$ 16.59K $ 16.59K Suministro de Circulación 992.05M 992.05M 992.05M Suministro total 992,051,477.3167694 992,051,477.3167694 992,051,477.3167694

La capitalización de mercado actual de ABSCHAD es de $ 16.59K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CHAD es de 992.05M, con un suministro total de 992051477.3167694. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 16.59K.