Precio de Aborean hoy

El precio actual de Aborean (ABX) hoy es $ 0, con una variación del 4.54% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ABX a USD es $ 0 por ABX.

Aborean actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 111,447, con un suministro circulante de 294.39M ABX. Durante las últimas 24 horas, ABX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.158426, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ABX experimentó un cambio de -0.59% en la última hora y de -20.46% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 4.39K.

Información del mercado de Aborean (ABX)

Cap de mercado $ 111.45K$ 111.45K $ 111.45K Volumen (24H) $ 4.39K$ 4.39K $ 4.39K Cap. de mercado totalmente diluida $ 420.25K$ 420.25K $ 420.25K Suministro de Circulación 294.39M 294.39M 294.39M Suministro total 1,106,607,727.605657 1,106,607,727.605657 1,106,607,727.605657

La capitalización de mercado actual de Aborean es de $ 111.45K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 4.39K. El suministro circulante de ABX es de 294.39M, con un suministro total de 1106607727.605657. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 420.25K.