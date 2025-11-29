Precio de UWU 69 hoy

El precio actual de UWU 69 (UWU69) hoy es --, con una variación del 4.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UWU69 a USD es -- por UWU69.

UWU 69 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 83,058, con un suministro circulante de 991.02M UWU69. Durante las últimas 24 horas, UWU69 cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00231136, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, UWU69 experimentó un cambio de -0.05% en la última hora y de -18.33% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de UWU 69 (UWU69)

Cap de mercado $ 83.06K$ 83.06K $ 83.06K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 83.06K$ 83.06K $ 83.06K Suministro de Circulación 991.02M 991.02M 991.02M Suministro total 991,024,050.952761 991,024,050.952761 991,024,050.952761

