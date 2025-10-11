Información del precio (USD) de Gugo (GUGO)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00135816 $ 0.00135816 $ 0.00135816 24H Mín $ 0.0020676 $ 0.0020676 $ 0.0020676 24H Máx 24H Mín $ 0.00135816$ 0.00135816 $ 0.00135816 24H Máx $ 0.0020676$ 0.0020676 $ 0.0020676 Máximo Histórico $ 0.0146709$ 0.0146709 $ 0.0146709 Precio más bajo $ 0.00135816$ 0.00135816 $ 0.00135816 Cambio de Precio (1H) -0.10% Cambio de Precio (1D) -25.84% Cambio de Precio (7D) -59.68% Cambio de Precio (7D) -59.68%

El precio en tiempo real de Gugo (GUGO) es de $0.00153209. Durante las últimas 24 horas, GUGO se ha operado entre un mínimo de $ 0.00135816 y un máximo de $ 0.0020676, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de GUGO es de $ 0.0146709, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00135816.

En términos de rendimiento a corto plazo, GUGO ha cambiado en un -0.10% en la última hora, -25.84% en 24 horas y -59.68% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Gugo (GUGO)

Cap de mercado $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Suministro de Circulación 990.10M 990.10M 990.10M Suministro total 990,098,452.894598 990,098,452.894598 990,098,452.894598

La capitalización de mercado actual de Gugo es de $ 1.52M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GUGO es de 990.10M, con un suministro total de 990098452.894598. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.52M.