Precio de KONA hoy

El precio actual de KONA (KONA) hoy es $ 29.85, con una variación del 2.79% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KONA a USD es $ 29.85 por KONA.

KONA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 297,462, con un suministro circulante de 9.97K KONA. Durante las últimas 24 horas, KONA cotiza entre $ 29.82 (bajo) y $ 30.91 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 109.49, mientras que el mínimo histórico fue $ 24.4.

En el corto plazo, KONA experimentó un cambio de -0.68% en la última hora y de +10.46% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de KONA (KONA)

Cap de mercado $ 297.46K$ 297.46K $ 297.46K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 297.46K$ 297.46K $ 297.46K Suministro de Circulación 9.97K 9.97K 9.97K Suministro total 9,967.739304415481 9,967.739304415481 9,967.739304415481

La capitalización de mercado actual de KONA es de $ 297.46K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KONA es de 9.97K, con un suministro total de 9967.739304415481. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 297.46K.