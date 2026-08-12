Precio de CHAD Token hoy

El precio actual de CHAD Token (CHAD) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CHAD a USD es $ 0 por CHAD.

CHAD Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 93,741, con un suministro circulante de 5.00B CHAD. Durante las últimas 24 horas, CHAD cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CHAD experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de CHAD Token (CHAD)

Cap de mercado $ 93.74K$ 93.74K $ 93.74K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 93.74K$ 93.74K $ 93.74K Suministro de Circulación 5.00B 5.00B 5.00B Suministro total 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de CHAD Token es de $ 93.74K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CHAD es de 5.00B, con un suministro total de 5000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 93.74K.