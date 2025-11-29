Precio de BORNE hoy

El precio actual de BORNE (BORNE) hoy es $ 0.00558275, con una variación del 3.24% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BORNE a USD es $ 0.00558275 por BORNE.

BORNE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 146,051, con un suministro circulante de 26.11M BORNE. Durante las últimas 24 horas, BORNE cotiza entre $ 0.00539437 (bajo) y $ 0.00564143 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04767635, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00470662.

En el corto plazo, BORNE experimentó un cambio de -0.92% en la última hora y de -20.58% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BORNE (BORNE)

Cap de mercado $ 146.05K$ 146.05K $ 146.05K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 964.98K$ 964.98K $ 964.98K Suministro de Circulación 26.11M 26.11M 26.11M Suministro total 172,496,473.48 172,496,473.48 172,496,473.48

