Precio de GALAXIS Token hoy

El precio actual de GALAXIS Token (GALAXIS) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GALAXIS a USD es $ 0 por GALAXIS.

GALAXIS Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 37,694, con un suministro circulante de 1.70B GALAXIS. Durante las últimas 24 horas, GALAXIS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01940852, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GALAXIS experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.26% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de GALAXIS Token (GALAXIS)

Cap de mercado $ 37.69K$ 37.69K $ 37.69K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 148.24K$ 148.24K $ 148.24K Suministro de Circulación 1.70B 1.70B 1.70B Suministro total 6,672,726,724.0 6,672,726,724.0 6,672,726,724.0

La capitalización de mercado actual de GALAXIS Token es de $ 37.69K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GALAXIS es de 1.70B, con un suministro total de 6672726724.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 148.24K.