Precio de BarnBridge hoy

El precio actual de BarnBridge (BOND) hoy es $ 0.03655221, con una variación del 0.62% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOND a USD es $ 0.03655221 por BOND.

BarnBridge actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 365,504, con un suministro circulante de 10.00M BOND. Durante las últimas 24 horas, BOND cotiza entre $ 0.03470016 (bajo) y $ 0.03656416 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 185.69, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01202086.

En el corto plazo, BOND experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +18.03% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 4.73.

Información del mercado de BarnBridge (BOND)

Cap de mercado $ 365.50K$ 365.50K $ 365.50K Volumen (24H) $ 4.73$ 4.73 $ 4.73 Cap. de mercado totalmente diluida $ 365.50K$ 365.50K $ 365.50K Suministro de Circulación 10.00M 10.00M 10.00M Suministro total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

La capitalización de mercado actual de BarnBridge es de $ 365.50K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 4.73. El suministro circulante de BOND es de 10.00M, con un suministro total de 10000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 365.50K.