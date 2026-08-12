Precio de Backed hoy

El precio actual de Backed (BACKED) hoy es $ 0, con una variación del 34,35% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BACKED a USD es $ 0 por BACKED.

Backed actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 221 116, con un suministro circulante de 980,30M BACKED. Durante las últimas 24 horas, BACKED cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BACKED experimentó un cambio de -1,36% en la última hora y de -38,57% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 55,59K.

Información del mercado de Backed (BACKED)

Cap de mercado $ 221,12K$ 221,12K $ 221,12K Volumen (24H) $ 55,59K$ 55,59K $ 55,59K Cap. de mercado totalmente diluida $ 221,12K$ 221,12K $ 221,12K Suministro de Circulación 980,30M 980,30M 980,30M Suministro total 980 299 587,0 980 299 587,0 980 299 587,0

La capitalización de mercado actual de Backed es de $ 221,12K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 55,59K. El suministro circulante de BACKED es de 980,30M, con un suministro total de 980299587.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 221,12K.