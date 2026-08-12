Precio de Autocompounding Voting KAT hoy

El precio actual de Autocompounding Voting KAT (AVKAT) hoy es $ 0.00585161, con una variación del 1.46% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AVKAT a USD es $ 0.00585161 por AVKAT.

Autocompounding Voting KAT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,246,235, con un suministro circulante de 212.97M AVKAT. Durante las últimas 24 horas, AVKAT cotiza entre $ 0.00557096 (bajo) y $ 0.00588966 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02173927, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00508837.

En el corto plazo, AVKAT experimentó un cambio de +0.42% en la última hora y de +4.28% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.72K.

Información del mercado de Autocompounding Voting KAT (AVKAT)

Cap de mercado $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Volumen (24H) $ 1.72K$ 1.72K $ 1.72K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Suministro de Circulación 212.97M 212.97M 212.97M Suministro total 212,966,004.7509689 212,966,004.7509689 212,966,004.7509689

La capitalización de mercado actual de Autocompounding Voting KAT es de $ 1.25M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.72K. El suministro circulante de AVKAT es de 212.97M, con un suministro total de 212966004.7509689. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.25M.