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Principales tokens de Ecosistema Katana por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Katana. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.692
-0.33%
+2.86%
+6.11%
$ 5.71B
$ 117.34K
2
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,081.81
+0.80%
+1.57%
-0.37%
$ 3.41B
$ 0.02
3
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 1.9576
-0.45%
+0.99%
+2.84%
$ 990.39M
$ 61.84K
4
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.07557
-0.25%
-0.28%
+0.56%
$ 807.81M
$ 1.86M
5
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 98.5
-0.22%
+0.00%
+3.13%
$ 759.76M
$ 9.22M
6
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 63,864
-0.33%
-0.00%
-1.80%
$ 654.75M
$ 1.01M
7
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999257
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 214.13M
$ 6.55M
8
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999659
+0.05%
0.00%
0.00%
$ 111.53M
$ 2.22M
9
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.093
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 55.11M
--
10
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1696
+0.61%
+0.43%
-4.43%
$ 47.04M
$ 357.12K
11
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
+0.83%
0.00%
+0.83%
$ 34.65M
$ 448.26K
12
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.303322
-0.27%
-0.03%
+4.33%
$ 16.26M
$ 137.07K
13
YieldFi yToken
YieldFi yToken
YUSD
$ 0.998454
0.00%
--
0.00%
$ 10.86M
--
14
Katana Network
Katana Network
KAT
$ 0.004587
+0.73%
+1.15%
+2.78%
$ 10.73M
$ 26.88M
15
Autocompounding Voting KAT
Autocompounding Voting KAT
AVKAT
$ 0.00576022
+0.64%
+0.01%
+3.14%
$ 1.23M
$ 1.82K
16
dTRINITY USD
dTRINITY USD
DUSD
$ 0.99851
+0.02%
0.00%
-0.01%
$ 1.17M
$ 5.92K
17
Bitcoin on Katana
Bitcoin on Katana
BTCK
$ 63,504
0.00%
--
-2.05%
$ 438.56K
$ 272.09
18
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 0.993964
-0.27%
0.00%
-0.90%
$ 349.44K
$ 157.11
19
Woofy
Woofy
WOOFY
$ 0.00196514
0.00%
--
-6.62%
$ 29.54K
$ 2.89K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Katana y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Katana representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 19 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $12.84B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Katana con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Katana rastreados en MEXC, LINK ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 2.86% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Katana están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 19 tokens de Ecosistema Katana, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. LINK, WEETH, MORPHO se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Katana. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Katana?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Katana es de aproximadamente $12.84B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Katana, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.