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Principales tokens de Staking líquido por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Staking líquido. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 1 885,88
-0,17%
+0,51%
-1,20%
$ 16,97B
$ 30,34
2
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2 342,62
-0,13%
+0,01%
-1,03%
$ 8,70B
$ 6,11M
3
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2 080,19
-0,17%
+0,01%
-0,97%
$ 7,00B
$ 1,41M
4
Staked TRX
Staked TRX
STRX
$ 0,430005
+0,03%
0,00%
+0,17%
$ 3,21B
$ 478,14K
5
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 64 270
-0,19%
--
-1,77%
$ 896,96M
$ 79,60
6
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2 023,99
-0,29%
+0,01%
-1,24%
$ 867,91M
$ 26,09K
7
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 85,8
-0,05%
+0,01%
+3,20%
$ 782,29M
$ 454,52K
8
Kinetiq Staked HYPE
Kinetiq Staked HYPE
KHYPE
$ 55,68
0,00%
-0,01%
-2,61%
$ 767,37M
$ 561,38K
9
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 98,5
-0,22%
+0,00%
+3,13%
$ 759,76M
$ 9,22M
10
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2 204,54
-0,21%
+0,01%
-1,21%
$ 706,28M
$ 614,40K
11
Liquid Staked ETH
Liquid Staked ETH
LSETH
$ 2 112,2
-0,36%
0,00%
-1,28%
$ 605,45M
$ 7,91M
12
Mantle Staked Ether
Mantle Staked Ether
METH
$ 2 065,07
+0,10%
+0,00%
-1,41%
$ 447,35M
$ 162,60K
13
DoubleZero Staked SOL
DoubleZero Staked SOL
DZSOL
$ 80,89
-0,01%
+0,00%
+3,24%
$ 400,80M
$ 34,71
14
Jupiter Staked SOL
Jupiter Staked SOL
JUPSOL
$ 91,52
-0,17%
+0,00%
+3,14%
$ 394,02M
$ 408,04K
15
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2 145,84
-0,14%
+0,01%
-1,01%
$ 352,89M
$ 4,80M
16
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 1 973,76
-0,10%
-0,01%
-2,98%
$ 280,52M
$ 6,41K
17
JITO
JITO
JTO
$ 0,5515
+0,14%
+1,02%
+10,98%
$ 268,24M
$ 134,73K
18
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0,2893
+0,24%
-2,42%
-0,78%
$ 245,01M
$ 289,20K
19
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1,335
-0,30%
-0,30%
-2,47%
$ 229,82M
$ 240,44K
20
Drift Staked SOL
Drift Staked SOL
DSOL
$ 92,07
-0,01%
+0,00%
+3,26%
$ 213,86M
$ 182,56
21
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63 500
-0,14%
0,00%
-1,46%
$ 189,49M
$ 386,85
22
Marinade Staked SOL
Marinade Staked SOL
MSOL
$ 106,35
-0,19%
+0,00%
+3,22%
$ 179,75M
$ 412,82K
23
Stader ETHx
Stader ETHx
ETHX
$ 2 057,47
-0,18%
+0,00%
-1,38%
$ 163,41M
$ 56,64K
24
Sanctum Infinity
Sanctum Infinity
INF
$ 109,84
-0,10%
-0,00%
+3,34%
$ 155,36M
$ 239,23K
25
BENQI Liquid Staked AVAX
BENQI Liquid Staked AVAX
SAVAX
$ 7,99
-0,62%
-0,03%
-6,22%
$ 140,35M
$ 187,07K
26
Phantom Staked SOL
Phantom Staked SOL
PSOL
$ 83,1
-0,11%
+0,00%
+3,27%
$ 124,74M
$ 243,21K
27
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1 879,98
-0,56%
+0,00%
-1,27%
$ 116,72M
$ 221,96K
28
JPool Staked SOL
JPool Staked SOL
JSOL
$ 103,87
-0,18%
+0,00%
+2,94%
$ 105,08M
$ 1,55K
29
The Vault Staked SOL
The Vault Staked SOL
VSOL
$ 88,78
-0,09%
+0,00%
+3,21%
$ 103,14M
$ 698,65K
30
Bybit Staked SOL
Bybit Staked SOL
BBSOL
$ 88,74
-0,11%
+0,01%
+3,39%
$ 94,20M
$ 831,31K
31
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2 038,67
-0,25%
+0,01%
-1,10%
$ 86,67M
$ 28,68K
32
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2 193,61
-0,16%
+0,01%
-0,85%
$ 81,28M
$ 7,63K
33
BlazeStake Staked SOL
BlazeStake Staked SOL
BSOL
$ 99,75
-0,08%
+0,00%
+3,28%
$ 70,09M
$ 99,26K
34
Origin Ether
Origin Ether
OETH
$ 1 884,41
-0,27%
+0,01%
-1,31%
$ 69,30M
$ 42,10K
35
Helius Staked SOL
Helius Staked SOL
HSOL
$ 89,81
-0,08%
+0,00%
+3,11%
$ 68,96M
$ 80,53K
36
stUSDT Staked USDT
stUSDT Staked USDT
STUSDT
$ 0,984846
0,00%
-0,00%
-0,80%
$ 61,38M
$ 5,97
37
Treehouse ETH
Treehouse ETH
TETH
$ 2 354,95
-0,13%
+0,01%
-1,24%
$ 48,94M
$ 635,05
38
Babylon
Babylon
BABY
$ 0,01309
-0,23%
-0,68%
+21,28%
$ 48,38M
$ 6,86M
39
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0,0351
+0,14%
-8,86%
-23,99%
$ 40,92M
$ 7,77M
40
Kinetiq Earn Vault
Kinetiq Earn Vault
VKHYPE
$ 56,25
0,00%
-0,01%
-2,61%
$ 40,20M
$ 424,20K
41
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0,003472
+0,26%
-0,69%
-0,97%
$ 34,75M
$ 16,24M
42
SSV Token
SSV Token
SSV
$ 2,082
+0,29%
-0,14%
-0,05%
$ 34,05M
$ 24,52K
43
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1,446
-0,27%
-2,87%
-7,15%
$ 32,77M
$ 38,63K
44
Super OETH
Super OETH
SUPEROETHB
$ 1 885,28
-0,13%
+0,01%
-1,14%
$ 27,89M
$ 9,93K
45
Kinetiq
Kinetiq
KNTQ
$ 0,096218
+0,03%
+0,00%
-1,12%
$ 26,99M
$ 567,21K
46
Lista DAO
Lista DAO
LISTA
$ 0,06568
+0,40%
+0,29%
+23,77%
$ 26,85M
$ 1,01M
47
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0,302
-0,75%
-3,19%
+3,87%
$ 26,75M
$ 223,87K
48
Swell Ethereum
Swell Ethereum
SWETH
$ 2 124,58
-0,20%
+0,01%
-1,14%
$ 24,85M
$ 10,89K
49
Haedal Staked SUI
Haedal Staked SUI
HASUI
$ 0,742879
-0,56%
0,00%
+0,49%
$ 24,36M
$ 34,87K
50
Lorenzo stBTC
Lorenzo stBTC
STBTC
$ 63 439
+0,19%
--
-0,87%
$ 20,43M
$ 41,26

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Staking líquido y por qué son populares?
Los tokens de Staking líquido representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 159 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $46.72B.
¿Cuál es el token de Staking líquido con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Staking líquido rastreados en MEXC, APR ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 33.84% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Staking líquido están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 159 tokens de Staking líquido, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. STETH, WSTETH, WBETH se encuentra entre los tokens populares de Staking líquido. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Staking líquido?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Staking líquido es de aproximadamente $46.72B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Staking líquido, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.