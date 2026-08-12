Precio de Agent Conductor hoy

El precio actual de Agent Conductor (AC) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AC a USD es $ 0 por AC.

Agent Conductor actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,364, con un suministro circulante de 99.67B AC. Durante las últimas 24 horas, AC cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AC experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Agent Conductor (AC)

Cap de mercado $ 20.36K$ 20.36K $ 20.36K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.43K$ 20.43K $ 20.43K Suministro de Circulación 99.67B 99.67B 99.67B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Agent Conductor es de $ 20.36K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AC es de 99.67B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.43K.