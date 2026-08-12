Precio de Aave v3 LUSD hoy

El precio actual de Aave v3 LUSD (ALUSD) hoy es $ 1.004, con una variación del 0.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ALUSD a USD es $ 1.004 por ALUSD.

Aave v3 LUSD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,206,824, con un suministro circulante de 2.20M ALUSD. Durante las últimas 24 horas, ALUSD cotiza entre $ 1.004 (bajo) y $ 1.004 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.037, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.985798.

En el corto plazo, ALUSD experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -0.12% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de Aave v3 LUSD (ALUSD)

Cap de mercado $ 2.21M$ 2.21M $ 2.21M Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.21M$ 2.21M $ 2.21M Suministro de Circulación 2.20M 2.20M 2.20M Suministro total 2,198,901.779556037 2,198,901.779556037 2,198,901.779556037

La capitalización de mercado actual de Aave v3 LUSD es de $ 2.21M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de ALUSD es de 2.20M, con un suministro total de 2198901.779556037. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.21M.